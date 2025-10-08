«Нет более достойного»: эксперт назвал боксера, который заслужил на бой с Усиком

Британец считает, что Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) заслужил на бой с украинским боксером.

«Нет боксера более достойного, чем Джозеф Паркер, на мой взгляд, но теперь у него следующий бой, и это непросто.

Фабио Уордли очень опасен. Это бой, на который стоит посмотреть. Я действительно жду этого боя. Думаю, что Паркер победит его благодаря опыту и мастерству, но удары Уордли достаточно сильны, чтобы сделать бой интересным и непредсказуемым".

Тони считает, что Усик может отказаться от боя с Паркером.

«Не знаю, интересует ли его это. Посмотрите на Усика: за последние четыре боя он, вероятно, заработал около 200−300 миллионов. Он много ездил в Саудовскую Аравию, а бой с Паркером не принесет такого разголоса.

Выйдет ли он в ринг за сумму меньше 50 млн? Улучшит ли его карьеру или наследие победа над Паркером? На самом деле — нет. И это он должен взвесить", — сказал эксперт для Froch On Fighting.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.