«Нет более достойного»: эксперт назвал боксера, который заслужил на бой с Усиком
Александр Усик может провести бой с Джозефом Паркером (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением о будущем абсолютного чемпиона Александра Усика (24−0, 15 KO).
Британец считает, что Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) заслужил на бой с украинским боксером.
«Нет боксера более достойного, чем Джозеф Паркер, на мой взгляд, но теперь у него следующий бой, и это непросто.
Фабио Уордли очень опасен. Это бой, на который стоит посмотреть. Я действительно жду этого боя. Думаю, что Паркер победит его благодаря опыту и мастерству, но удары Уордли достаточно сильны, чтобы сделать бой интересным и непредсказуемым".
Тони считает, что Усик может отказаться от боя с Паркером.
«Не знаю, интересует ли его это. Посмотрите на Усика: за последние четыре боя он, вероятно, заработал около 200−300 миллионов. Он много ездил в Саудовскую Аравию, а бой с Паркером не принесет такого разголоса.
Выйдет ли он в ринг за сумму меньше 50 млн? Улучшит ли его карьеру или наследие победа над Паркером? На самом деле — нет. И это он должен взвесить", — сказал эксперт для Froch On Fighting.
Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.
Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.
Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.