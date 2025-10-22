Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался об абсолютном чемпионе в супертяжелом весе Александре Усике.

Беллью опубликовал пост в X, в котором расхвалил украинского боксера.

Он отметил, что сравнивать боксеров из разных эпох не стоит, ведь спорт меняется.

«Головкин доминировал в целой весовой категории, но его никогда не будут считать настолько великим, как Марвина Хаглера, по моему мнению. Вы делаете нечто подобное с Али и тяжеловесами», — заявил Беллью.

Британец отметил, что Усик побеждал сильнейших соперников, уступая им в весе, силе и опыте, а затем давал им шанс в реванше и снова их побеждал.

«Никто раньше не делал того, что сделал Усик, и мы больше не увидим ничего подобного при нашей жизни! Он полностью покорил и любительский, и профессиональный уровень. Единственный, кто может остановить Александра — это сам Александр!», — заявил Беллью.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что следующий соперник украинца определится в поединке Джозеф Паркер — Фабио Уордли.