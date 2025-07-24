«Это позор»: экс-чемпион мира, которого побил Усик, поддержал Украину в войне против РФ

Британец, который завершил карьеру после поражения техническим нокаутом от Александра, расстроен, что война в Украине до сих пор продолжается. Тони рассказал, что Усик мог бы провести бой на родине, если бы был мир.

«Это позор, что это [война] до сих пор продолжается. Так что этого [бой Усика в Украине] в ближайшее время не произойдет. Я бы очень хотел увидеть мир в его стране — для него и для его семьи. Это было бы невероятное событие», — цитирует Беллью Esports Insider.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее мы писали, что Усик на частном самолете улетел из Лондона в Испанию.