«Как ему позволили выйти к Усику?»: экс-чемпион мира раскритиковал Джейка Пола и выбрал соперника для украинца

Тони Беллью прокомментировал выход на ринг ютубера и боксера Джейка Пола после победы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Тони считает, что Джейка не должны были пускать на ринг.

«Это что, какая-то неудачная шутка? Как ему (Джейку Полу — прим.) позволили выйти на ринг к нему (к Усику — прим.)? Если бы Томми Фьюри вылез туда и призвал биться, его бы вышвырнули оттуда, а он же победил этого парня».

Беллью считает, что единственный, кто заслуживает на бой с Усиком, является Джозеф Паркер.

«Я понимаю, что нужно развлекать людей, но, по моему мнению, единственный, кто заслуживает боя с ним (с Усиком — прим.), — это Джозеф Паркер».

Отметим, что Джейк Пол призвал украинца провести бой по правилам MMA, а также они провели битву взглядов.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер назвал единственного боксера, который способен бросить вызов Усику.