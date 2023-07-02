«Никогда таких не видел». Бывший соперник Усика назвал самого опасного супертяжеловеса в истории бокса
Тони Белью (Фото:Тони Белью через Instagram)
Экс-чемпион в первом тяжелом дивизионе и бывший соперник Александра Усика Тони Белью сделал комплимент легенде бокса Майку Тайсону, который недавно отпраздновал 57-летие.
Белью опубликовал пост Twitter с поединком Тайсона против Тревора Бербика и назвал его самым опасным боксером супертяжелого веса в истории.
В поединке против Бербика, который состоялся в 1986 году, Тайсон победил нокаутом и стал самым молодым обладателем чемпионского титула в супертяжелом весе в истории.
«Самый опасный супертяжеловес, которого я когда-либо видел», — написал Беллью.
Ранее Майк Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере.