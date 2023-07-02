«Никогда таких не видел». Бывший соперник Усика назвал самого опасного супертяжеловеса в истории бокса 2 июля, 22:37 Тони Белью (Фото:Тони Белью через Instagram)

Экс-чемпион в первом тяжелом дивизионе и бывший соперник Александра Усика Тони Белью сделал комплимент легенде бокса Майку Тайсону, который недавно отпраздновал 57-летие.

Белью опубликовал пост Twitter с поединком Тайсона против Тревора Бербика и назвал его самым опасным боксером супертяжелого веса в истории.

В поединке против Бербика, который состоялся в 1986 году, Тайсон победил нокаутом и стал самым молодым обладателем чемпионского титула в супертяжелом весе в истории.

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«Самый опасный супертяжеловес, которого я когда-либо видел», — написал Беллью.



Ранее Майк Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере.