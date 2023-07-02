«Никогда таких не видел». Бывший соперник Усика назвал самого опасного супертяжеловеса в истории бокса

2 июля, 22:37
Поделиться:
Тони Белью (Фото:Тони Белью через Instagram)

Тони Белью (Фото:Тони Белью через Instagram)

Экс-чемпион в первом тяжелом дивизионе и бывший соперник Александра Усика Тони Белью сделал комплимент легенде бокса Майку Тайсону, который недавно отпраздновал 57-летие.

Белью опубликовал пост Twitter с поединком Тайсона против Тревора Бербика и назвал его самым опасным боксером супертяжелого веса в истории.

Читайте также:
Легендарный Тайсон рассказал, кого считает новой звездой современного бокса

В поединке против Бербика, который состоялся в 1986 году, Тайсон победил нокаутом и стал самым молодым обладателем чемпионского титула в супертяжелом весе в истории.

Видео дня

«Самый опасный супертяжеловес, которого я когда-либо видел», — написал Беллью.

https://twitter.com/TonyBellew/status/1674711488856981504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1674711488856981504%7Ctwgr%5E01be13db96f5357e8a79cea90d46bafb2f2988de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fxsport.ua%2Fua%2Fboxing_s%2Fnews%2Fkolyshniy-supernyk-usyka-nazvav-naynebezpechnishogo-supervazhkovagovyka-v-istoriyi_8812554%2F

Ранее Майк Тайсон назвал лучший нокаут в своей карьере.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Майк Тайсон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X