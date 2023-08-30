«Почему он не набросился на Усика?». Британский боксер разочарован беспомощностью Дюбуа в поединке против украинского чемпиона

30 августа, 14:48
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира Тони Белью прокомментировал заявление Даниэля Дюбуа о подаренной победе Усику.

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По словам Белью, британец не хотел продолжать бой после первого нокдауна, потому что Усик издевался над ним на протяжении всего поединка.

«Усик — не тот, кто высоко носит шорты. У Уоррена своя история, своя повестка. Он продвигает идею, что его бойца полностью ограбили. Давайте будем честными и на минуту забудем об ударе ниже пояса.

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Что на самом деле произошло в бою после этого эпизода? Дюбуа взял колено, смотрел на рефери и ждал, когда тот досчитает до десяти. Он не хотел подниматься, больше не хотел драться. Его били в этом поединке.

Все могут говорить о том, что произошло в пятом раунде, но почему он просто не набросился на Усика и не сделал это снова?" - сказал Беллью, передает talkSPORT Boxing.

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Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был «чистым» и собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее сообщалось, что Тони Белью осудил позорный удар Дюбуа ниже пояса.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тони Белью Даниэль Дюбуа

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