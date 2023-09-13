«Даже Форман не смог нокаутировать его». Британский боксер рассказал, кто бы победил в бою Майк Тайсон — Мухаммед Али

13 сентября, 15:27
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Мухаммед Али и Майк Тайсон (Фото:fightnews)

Мухаммед Али и Майк Тайсон (Фото:fightnews)

Бывший чемпион мира Тони Белью высказался относительно теоретического боя между Майком Тайсоном и Мухаммедом Али.

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Беллью считает, что Железный Майк не смог бы нокаутировать Али, потому что этого не удавалось сделать даже Джорджу Форману.

«Я очень люблю и обожаю Майка Тайсона, но я никогда не буду против Мохаммеда Али. Это неправильно. Я просто не могу это сделать. Конечно же, Тайсон мог бы его нокаутировать, но, скорее всего, он бы этого не сделал.

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Послушайте, лучший удар, который когда-либо видел бокс, не смог нокаутировать Али — это Форман.

Он самый большой нокаутер, которого когда-либо видел и знал бокс. Его список нокаутов просто невероятен", — сказал Беллью, передает Boxing Social.

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Ранее Тони Белью признался, что его бой с Усиком мог завершиться трагически.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Майк Тайсон Тони Белью

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