«Даже Форман не смог нокаутировать его». Британский боксер рассказал, кто бы победил в бою Майк Тайсон — Мухаммед Али 13 сентября, 15:27 Мухаммед Али и Майк Тайсон (Фото:fightnews)

Бывший чемпион мира Тони Белью высказался относительно теоретического боя между Майком Тайсоном и Мухаммедом Али.

Беллью считает, что Железный Майк не смог бы нокаутировать Али, потому что этого не удавалось сделать даже Джорджу Форману.

«Я очень люблю и обожаю Майка Тайсона, но я никогда не буду против Мохаммеда Али. Это неправильно. Я просто не могу это сделать. Конечно же, Тайсон мог бы его нокаутировать, но, скорее всего, он бы этого не сделал.

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Послушайте, лучший удар, который когда-либо видел бокс, не смог нокаутировать Али — это Форман.

Он самый большой нокаутер, которого когда-либо видел и знал бокс. Его список нокаутов просто невероятен", — сказал Беллью, передает Boxing Social.

Ранее Тони Белью признался, что его бой с Усиком мог завершиться трагически.