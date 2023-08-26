«Никто не сможет его побить». Жертва Усика похоронил шансы Дюбуа и сделал прогноз на поединок с Фьюри 26 августа, 12:41 Усик против Белью (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью считает, что у Даниэля Дюбуа практически нет шансов победить Александра Усика.

В комментарии talkSPORT Белью сказал, что никто в мире не сможет одолеть украинского чемпиона, потому что у него есть полный набор боксера. Также британец заверил, что Усик побьет Тайсона Фьюри, если бой состоится.

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«Дюбуа имеет исключительно одну возможность, один шанс на победу, и это шанс панчера. Если говорить совсем уж откровенно, это единственный шанс, который я ему даю.

У Усика есть полный набор. Я просто не думаю, что кто-то в мире может побить его.

Я всегда считал, что Усик проиграет Тайсону Фьюри из-за габаритов. Я искренне в это верил, но теперь я думаю, что он побьет и Фьюри", — сказал Беллью.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Отмечаем, что Усик победил Белью в ноябре 2018 года нокаутом в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что британец до сих пор не может смириться с сокрушительным поражением от украинского боксера.