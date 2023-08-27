«Шорты не должны закрывать пупок». Жертва Усика осудил позорный удар Дюбуа ниже пояса — фото
Александр Усик после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью прокомментировал сильное попадание Даниэля Дюбуа ниже пояса Александру Усику.
В своем Twitter-аккаунте Беллью заявил, что Усику досталось не по правилам, потому что все, что пробивается ниже пупка является ударом ниже пояса.
«Все, что ниже пупка классифицируется как ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это факт. Это правила.
Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так — можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов", — написал Беллью.
Усик победил Белью в ноябре 2018 года нокаутом в восьмом раунде.
Напомним, что Александр Усик защитил чемпионские пояса, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде. В пятой трехминутке британец нанес чемпиону удар ниже пояса.
Позже появилась информация, что команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.