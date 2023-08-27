«Шорты не должны закрывать пупок». Жертва Усика осудил позорный удар Дюбуа ниже пояса — фото

27 августа, 14:51
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Александр Усик после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью прокомментировал сильное попадание Даниэля Дюбуа ниже пояса Александру Усику.

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В своем Twitter-аккаунте Беллью заявил, что Усику досталось не по правилам, потому что все, что пробивается ниже пупка является ударом ниже пояса.

«Все, что ниже пупка классифицируется как ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это факт. Это правила.

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Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так — можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов", — написал Беллью.

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Усик победил Белью в ноябре 2018 года нокаутом в восьмом раунде.

Напомним, что Александр Усик защитил чемпионские пояса, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде. В пятой трехминутке британец нанес чемпиону удар ниже пояса.

Позже появилась информация, что команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тони Белью Даниэль Дюбуа

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