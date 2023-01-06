Потенциальный соперник Усика назвал топ-5 боксеров в супертяжелом весе

6 января, 23:42
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Джойс — один из потенциальных соперников Усика (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Джойс — один из потенциальных соперников Усика (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Британский супертяж Джо Джойс, не знающий поражений на профессиональном ринге, назвал пятерку лучших бойцов в своей весовой категории.

В рейтинг Джойс внес себя, а также украинца Александра Усика, которого поставил на первое место вместе с британцем Тайсоном Фьюри, сообщает iFL TV.

"Безусловно , первыми идут Фьюри и Усик, а третьим будет… Считаю, что это я или Уайлдер. Деонтей одержал хорошую победу в бою с Хелениусом, а я одержал хорошую победу в поединке с Паркером.

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Уайлдер уже был чемпионом мира. Он проиграл, однако участвовал в топовых, чемпионских боях.

Еще есть Руис и Джошуа. Не знаю, мне бы хотелось поставить себя на четвертое или пятое место.

С кем сразится Руис? С Уайлдером? Победитель этого боя однозначно поднимется в рейтинге. Также есть Диллиан Уайт. Но я определенно заслужил место в топ-5», – сказал Джойс.

Ранее Джойс заверил, что сможет победить Усика досрочно, однако украинец избегает боя с ним.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа

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