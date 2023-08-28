«Какому богу ты молишся?» Тренер Дюбуа сравнил Усика с торговцем наркотиками
Усик побеждал по очкам (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Украинского боксера продолжают обвинять в том, что он нечестно победил Даниэля Дюбуа.
Тренер британского боксера Дон Чарльз раскритиковал Усика после поединка.
«Усик гордится собой как религиозный человек, его всегда можно увидеть молящимся. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, потому что ты не лжешь во имя бога. Если он настоящий религиозный человек, он должен публично выступить и сказать правду: „Я обманул“. Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он обманул, он знает, что обманул», — приводит слова Чарльза журналист Майкл Бенсон в Twitter.
Напомним, в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. При этом в команде британца считают, что Усик симулировал, и намерены подать апелляцию на результат боя.
А этот эпизод уже разлетелся на мемы в соцсетях.
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