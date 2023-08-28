«Какому богу ты молишся?» Тренер Дюбуа сравнил Усика с торговцем наркотиками 28 августа, 09:50 Усик побеждал по очкам (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украинского боксера продолжают обвинять в том, что он нечестно победил Даниэля Дюбуа.



Тренер британского боксера Дон Чарльз раскритиковал Усика после поединка.

«Усик гордится собой как религиозный человек, его всегда можно увидеть молящимся. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, потому что ты не лжешь во имя бога. Если он настоящий религиозный человек, он должен публично выступить и сказать правду: „Я обманул“. Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он обманул, он знает, что обманул», — приводит слова Чарльза журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Видео дня

Daniel Dubois' trainer Don Charles on the Oleksandr Usyk body shot/low blow controversy: “Usyk prides himself as a religious person, he's always seen making cross signs and praying. I wanna know which God he's worshipping because you don't lie in the name of God. If he's a true… — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023

Напомним, в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. При этом в команде британца считают, что Усик симулировал, и намерены подать апелляцию на результат боя.

А этот эпизод уже разлетелся на мемы в соцсетях.