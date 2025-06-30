«Мы были сумасшедшие»: тренер Дюбуа вспомнил первый бой против Усика
Усик победил Дюбуа в 2023 году (Фото: instagram.com/usykaa)
Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO), поделился воспоминаниями по поводу первого поединка своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО).
Наставник британца признал, что они допустили ошибку, когда приняли бой с украинцем.
«Сейчас я скажу, что мы были сумасшедшими, думая, что мы готовы. Я всегда очень амбициозен. Даниэль был очень амбициозен. Это была возможность — нас никто не заставлял ее использовать, но мы это сделали.
Это был наш первый совместный бой — начало работы между бойцом и тренером. Мы должны были работать быстро, мгновенно, за 14 недель. Мы должны были сплотиться. Я должен был попробовать вложить философию бокса, которому учу, в эти новые рабочие отношения. Это было очень, очень трудно. Но мы сделали достаточно, чтобы он достиг того, чего достиг тогда в Польше.
Сейчас я могу сказать, что мы это осмыслили. Мы это пережили. С тех пор Даниэль стал чемпионом мира. Я рад, что все так сложилось".
Чарльз рассказал, какую пользу получил от первого поединка Дюбуа — Усик.
«Тогда я был разбит. Мы были разбиты, потому что верили, что сделали достаточно, чтобы победить. Но мы не сделали этого. Но когда я оглядываюсь назад, я на самом деле рад, что это произошло. Потому что на этот раз мы знаем, с чем имеем дело. Это известное, а не неизвестное. Даниэль был там — он физически почувствовал его. И он тоже почувствовал Даниэля», — сказал тренер в интервью Queensberry Promotions.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Ранее промоутер Дюбуа рассказал, как разрыв с Красюком повлияет на Усика.