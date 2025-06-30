«Мы были сумасшедшие»: тренер Дюбуа вспомнил первый бой против Усика

Наставник британца признал, что они допустили ошибку, когда приняли бой с украинцем.

«Сейчас я скажу, что мы были сумасшедшими, думая, что мы готовы. Я всегда очень амбициозен. Даниэль был очень амбициозен. Это была возможность — нас никто не заставлял ее использовать, но мы это сделали.

Реклама

Это был наш первый совместный бой — начало работы между бойцом и тренером. Мы должны были работать быстро, мгновенно, за 14 недель. Мы должны были сплотиться. Я должен был попробовать вложить философию бокса, которому учу, в эти новые рабочие отношения. Это было очень, очень трудно. Но мы сделали достаточно, чтобы он достиг того, чего достиг тогда в Польше.

Сейчас я могу сказать, что мы это осмыслили. Мы это пережили. С тех пор Даниэль стал чемпионом мира. Я рад, что все так сложилось".

Чарльз рассказал, какую пользу получил от первого поединка Дюбуа — Усик.

«Тогда я был разбит. Мы были разбиты, потому что верили, что сделали достаточно, чтобы победить. Но мы не сделали этого. Но когда я оглядываюсь назад, я на самом деле рад, что это произошло. Потому что на этот раз мы знаем, с чем имеем дело. Это известное, а не неизвестное. Даниэль был там — он физически почувствовал его. И он тоже почувствовал Даниэля», — сказал тренер в интервью Queensberry Promotions.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ранее промоутер Дюбуа рассказал, как разрыв с Красюком повлияет на Усика.