«Они кошмар друг для друга». Наставник Дюбуа оценил шансы подопечного победить Усика 20 мая, 14:50 Дюбуа vs Усик (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Дон Чарльз, который недавно стал новым тренером Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Коуч британского боксера считает, что у его подопечного очень мало шансов против украинца, но он сможет ими воспользоваться.

«Они — настоящий кошмар друг для друга. Все знают, что Усик хорошо двигается, обладает потрясающей техникой. Победить чемпиона будет непростой задачей. Украинец сейчас на пике своей карьеры, он очень уверен в себе.

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С другой стороны, Даниэль тоже неудобен для Александра. У него нет опыта боев с такими топовыми соперниками. Но я увидел многое и могу сказать: хотя наши шансы очень малы, но мы точно ими воспользуемся", — сказал Чарльз Second Out.

Напоминаем, что Всемирная боксерская ассоциация назначила промоутерские торги на поединок Усика и Дюбуа на 25 мая.

Стоит отметить, что британец сменил тренера перед поединком с Усиком из-за семейного конфликта.

Недавно Александр Усик дал прозвища лучшим бойцам супертяжелого дивизиона.