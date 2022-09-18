«Никого подобного сейчас в супертяжах нет». Тренер Джошуа считает, что лишь один легендарный боксер из прошлого смог бы победить Усика 18 сентября, 20:29 Джошуа проиграл Усику и во втором поединке (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Тренер британского боксера Энтони Джошуа Роберт Гарсия рассказал, что побить украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика смог бы лишь легендарный американец Майк Тайсон.

Такое заявление 47-летний наставник сделал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

«Усик — очень сложный соперник. Я даже не знаю, есть ли сейчас супертяжеловес, который дерется так, но если бы у нас был боксер ​​вроде Майка Тайсона, то, думаю, он с таким стилем, вероятно, смог бы победить Усика.

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Но у нас сейчас нет никого подобного в супертяжелом весе. Что касается лидеров дивизиона, то не думаю, что есть кто-то, кто дерется так, как Майк Тайсон. Так что, возможно, будет сложно найти того, кто сможет его победить", — сказал Гарсия.

Американский тренер стал работать с Джошуа перед вторым поединком британца против Усика. Это не помогло Энтони — он снова проиграл украинцу.

Сам Гарсия после поражения своего подопечного сказал, что очень счастлив и гордится тем, что сделал Джошуа в бою с Александром.

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