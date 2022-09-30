Фантастическая скорость и мощь. Тренер показал невероятную работу 56-летнего Тайсона на тренировках — видео

30 сентября, 23:54
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Тайсон за свою карьеру провел 56 боев (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Тренер легенды мирового бокса американца Майка Тайсона Рафаэль Кордейро показал невероятную работу своего подопечного на тренировках.

В смонтированном ролике, который был опубликован в Instagram, видно, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе показывает фантастическую для своего возраста скорость и мощь.

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Завершается видео тем, что 56-летний Тайсон наносит тренеру мощный удар в лицо. На этом кадры обрываются, поэтому непонятно — смог ли устоять на ногах Кордейро.

Вероятно, видео было снято во время подготовки Майка к выставочному бою против другой легенды бокса — Роя Джонса, так как в предыдущем своем сообщении Рафаэль поблагодарил подопечного за работу и показал видео с его подготовкой к тому поединку.

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

Сам поединок Тайсона с Джонсом завершился скандальной ничьей.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Майк Тайсон Тренировки

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