«Уважаю тебя»: Турки обратился к промоутеру, с которым Усик прекратил сотрудничество

Турки обратился к промоутеру, с которым несколько дней назад чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) прекратил сотрудничество.

«Отличный друг, я уважаю тебя», — написал Турки.

Совместная работа Усика и Красюка началась в 2013 году, когда Усик перешел из любительского бокса в профессиональный. За это время украинский боксер провел 23 боя, в которых одержал 23 победы.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.