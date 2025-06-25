«Уважаю тебя»: Турки обратился к промоутеру, с которым Усик прекратил сотрудничество
Турки Аль аш-Шейх обратился с Александру Красюку (Фото: REUTERS/Stringer)
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх адресовал сообщение Александру Красюку.
Турки обратился к промоутеру, с которым несколько дней назад чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) прекратил сотрудничество.
«Отличный друг, я уважаю тебя», — написал Турки.
Совместная работа Усика и Красюка началась в 2013 году, когда Усик перешел из любительского бокса в профессиональный. За это время украинский боксер провел 23 боя, в которых одержал 23 победы.
19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.