«Уважаю тебя»: Турки обратился к промоутеру, с которым Усик прекратил сотрудничество

25 июня, 11:28
Поделиться:
Турки Аль аш-Шейх обратился с Александру Красюку (Фото: REUTERS/Stringer)

Турки Аль аш-Шейх обратился с Александру Красюку (Фото: REUTERS/Stringer)

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх адресовал сообщение Александру Красюку.

Читайте также:
«Сэкономит несколько миллионов»: эксперт назвал возможную причину конца сотрудничества Усика с промоутером

Турки обратился к промоутеру, с которым несколько дней назад чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) прекратил сотрудничество.

«Отличный друг, я уважаю тебя», — написал Турки.

Реклама

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1937688523181523250

Совместная работа Усика и Красюка началась в 2013 году, когда Усик перешел из любительского бокса в профессиональный. За это время украинский боксер провел 23 боя, в которых одержал 23 победы.

Читайте также:
«Это не возникло просто так»: в команде Дюбуа высказались о прекращении сотрудничества Усика с промоутером

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Александр Красюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies