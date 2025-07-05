Турки разрешил Биволу и Бетербиеву провести решающий поединок в России с другими организаторами

Третий чемпионский поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым (представляет Канаду) может пройти на территории РФ.

Об этом сообщает издание The Ring.

Первые два боя Бивола и Бетербиева состоялись в саудовском Эр-Рияде. Трилогию бойцов из страны-агрессора планировали завершить в Саудовской Аравии в ноябре этого года.

Однако оба боксера обратились к главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейху с просьбой перенести поединок в Россию и провести его с другими организаторами. Турки дал свое согласие.

Пока неизвестно, когда и где именно состоится третий бой между россиянами.

Бетербиев (21−1, 20 КО) выиграл первый поединок в октябре прошлого года решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. Бивол (24−1, 12 КО) победил в реванше в феврале, также решением большинства судей.

Добавим, что в марте 2022 года мировые боксерские организации — WBA, WBO, WBC и IBF — на фоне полномасштабного вторжения России в Украину отказались признавать поединки на территории РФ и исключили российских и белорусских боксеров из рейтингов. Позже WBA, WBO и IBF сняли санкции, от своего решения не отказалась только WBC.

Мы писали, что Рамзан Кадыров выбежал на ринг и устроил цирк после первого боя Бетербиева и Бивола.