В Литве у украинского чемпиона отобрали флаг на церемонии награждения — видео

2 апреля, 13:02
Поделиться:
Финальный бой (Фото:Скриншот)

Финальный бой (Фото:Скриншот)

В литовском Каунасе прошел международный турнир по боксу. В категории до 63,5 кг чемпионом стал украинец Данило Заморило.

В финальном поединке наш боксер победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения 21-летний Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако спустя несколько минут организаторы попросили нашего спортсмена убрать флаг. Об этом сообщает Luckypunch.net.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=750197546693357&ref=sharing

Ранее мы писали, что в результате террористического обстрела оккупантов в Днепре погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X