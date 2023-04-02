В Литве у украинского чемпиона отобрали флаг на церемонии награждения — видео 2 апреля, 13:02 Финальный бой (Фото:Скриншот)

В литовском Каунасе прошел международный турнир по боксу. В категории до 63,5 кг чемпионом стал украинец Данило Заморило.



В финальном поединке наш боксер победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения 21-летний Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако спустя несколько минут организаторы попросили нашего спортсмена убрать флаг. Об этом сообщает Luckypunch.net.

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