Французский боксер проиграл нокаутом, не пропустив ни одного удара — видео 13 сентября, 21:10 После поединка Уата объяснил, почему отказался от боя (Фото:Скриншот видео)

Французский боксер Ньюфел Уата потерпел поражение нокаутом, не пропустив ни одного удара от соперника.

Странный поединок состоялся в минувшие выходные в Монреале (Канада). Соперником Уата в ринге был местный боксер Симон Кин.

Но полноценного противостояния не получилось. Как только прозвучал гонг о начале боя, Ньюфел присел на колено и поднял вверх руку.

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Кин опешил от происходящего, но все же сблизился с французом и нанес ему один удар, несмотря на то, что тот находился в полусидячем положении. За это Симон получил предупреждение от рефери.

После этого судья наклонился к Ньюфелу, чтобы узнать причину его действий. Позже Кину была присуждена победа техническим нокаутом.

После поединка Ньюфел рассказал, что он отказался от боя, так как не получил официального разрешения на участие в нем от Федерации бокса Франции (ФБФ). По правилам он должен был пропустить шесть месяцев после своего последнего поражения нокаутом в июне текущего года.

Француз объяснил, что письмо от ФБФ он получил утром в день боя. В нем говорилось, что ему не выплатят страховки в случае несчастного случая во время поединка. На это, как отметил Уата, он пойти не мог.

Сообщалось, что легенду российского MMA Александра Шлеменко, поддержавшего войну против Украины, нокаутировали за 20 секунд.

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