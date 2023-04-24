«Многие люди получат бой мечты». Звездный боксер отреагировал на заявление Джошуа о поединке 24 апреля, 09:27 Уайлдер готов выйти на ринг против Джошуа (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер не исключил, что его следующим соперником будет британский боксер Энтони Джошуа.

По словам Уайлдера, сейчас он рассматривает многих будущих соперников, среди которых и Джошуа, сообщает iFL TV.

«Думаю, многие получат бой мечты, который все хотят увидеть.

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Никто не является легким соперником. Никому не бывает легко, поэтому в день поединка никогда не знаешь, что на уме у соперника. Это может быть что-то типа: «Я чувствую себя прекрасно!», — сказал Уайлдер.



На днях Джошуа оценил вероятность боя против Уайлдера в 95%.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии может состояться турнир с участием Александра Усика, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.