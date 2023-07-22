«Упадет и нога будет дрожать»: звездный украинец предсказал будущее бывшего соперника Усика
Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился прогнозом на потенциальный бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
По словам украинского боксера, американец не оставит шансов британскому боксеру.
«Уверен, что Уайлдер выиграет нокаутом — таким, что Джошуа упадет, и аж нога будет дрожать», — сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.
Отметим, что бой Джошуа и Уайлдера может состояться в конце года в Саудовской Аравии.
Напомним, Джошуа провел первую дуэль взглядов со своим будущим соперником из Великобритании, поединок с которым состоится 12 августа.
Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа.