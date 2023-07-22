«Упадет и нога будет дрожать»: звездный украинец предсказал будущее бывшего соперника Усика 22 июля, 20:05 Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился прогнозом на потенциальный бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

По словам украинского боксера, американец не оставит шансов британскому боксеру.

«Уверен, что Уайлдер выиграет нокаутом — таким, что Джошуа упадет, и аж нога будет дрожать», — сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.

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Отметим, что бой Джошуа и Уайлдера может состояться в конце года в Саудовской Аравии.

Напомним, Джошуа провел первую дуэль взглядов со своим будущим соперником из Великобритании, поединок с которым состоится 12 августа.

Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа.