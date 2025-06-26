По его словам, все будет зависеть от готовности украинца, сообщает The Ring.

«Если Усик будет еще в форме, когда наступит время, то это будет очевидный выбор. Я буду драться с ним, если он будет готов. Думаю, это будет невероятно», — заявил Уайлдер.

Боксер отметил, что сам Усик когда-то изъявлял желание провести с ним бой, и надеется, что ничего не изменилось. Также он признался, что болел за украинца в поединках с Фьюри.

«Он раньше говорил, что хочет драться со мной, и я надеюсь, что он до сих пор так думает. То, что он сделал, — это замечательно, и я рад за него.

Я болел за Усика в боях с Фьюри. Я знал его возможности и то, насколько он хорош. Перед первым боем я говорил людям, что Усик победит благодаря своему стилю. Я выбрал сторону, и это не имело ничего общего с моим соперничеством с Фьюри. А после того, как он победил его в первый раз, я знал, что во второй раз будет легче. Я рад за Усика", — резюмировал Деонтей.

27 июня Уайлдер проведет бой против американца Тайррелла Герндона.

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Усик проведет реванш против Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа.