Невероятный панчер из США. Отец Фьюри назвал боксера, которого боится Усик 7 сентября, 18:01 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о нежеланном сопернике Александра Усика.

Фьюри-старший считает, что украинский чемпион и его бывший соперник Энтони Джошуа боятся выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером.

«Они все его боятся. Тайсон трижды раскатал Уайлдера. Все эти люди никогда не выйдут на ринг с «Бронзовым бомбардировщиком».

Видео дня

Усик, Джошуа — никто из них не подерется с Уайлдером", — приводит слова Фьюри-старшего DAZN.



Американский боксер в своей карьере провел 46 боев, в которых одержал 43 победы. Уайлдер лишь дважды проиграл Фьюри, а также раз его поединок с Тайсоном завершился вничью.

Отметим, что Джошуа сейчас ведет переговоры о бое с Уайлдером в Саудовской Аравии в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри.

Напомним, легенда бокса назвал самое уязвимое место украинца перед следующими боями.