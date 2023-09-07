Невероятный панчер из США. Отец Фьюри назвал боксера, которого боится Усик

7 сентября, 18:01
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о нежеланном сопернике Александра Усика.

Фьюри-старший считает, что украинский чемпион и его бывший соперник Энтони Джошуа боятся выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером.

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«Они все его боятся. Тайсон трижды раскатал Уайлдера. Все эти люди никогда не выйдут на ринг с «Бронзовым бомбардировщиком».

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Усик, Джошуа — никто из них не подерется с Уайлдером", — приводит слова Фьюри-старшего DAZN.

Американский боксер в своей карьере провел 46 боев, в которых одержал 43 победы. Уайлдер лишь дважды проиграл Фьюри, а также раз его поединок с Тайсоном завершился вничью.

Отметим, что Джошуа сейчас ведет переговоры о бое с Уайлдером в Саудовской Аравии в начале 2024 года.

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Ранее сообщалось, что непобежденный боксер назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри.

Напомним, легенда бокса назвал самое уязвимое место украинца перед следующими боями.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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