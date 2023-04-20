Тренер назвал боксера, который нокаутирует Усика до шестого раунда 20 апреля, 12:08 Уайлдер на протяжении карьеры потерпел два поражения (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что его подопечный легко справился бы в бою с украинским боксером Александром Усиком.

По словам тренера, Уайлдер победил бы Усика досрочно, при этом украинец проиграл бы в первой половине боя, сообщает BoxingScene.

Скотт добавил, что британский боксер Энтони Джошуа продержался бы в бою с Уайлдером еще меньше времени, чем украинец.

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«Джошуа не такой оборонительный боксер, как Усик. У него не такая работа ног, не такие рефлексы. Он не такой хитрый, маленький и легкий. Усик может продержаться дольше, потому я прогнозирую, что он продержится менее шести раундов. Что касается Джошуа, то он проиграет до третьего раунда», — сказал Скотт.

Следует отметить, что Уайлдер на протяжении карьеры потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри.

Ранее сообщалось, что после срыва боя Усика и Фьюри в команде Уайлдера выразили готовность провести бой с украинцем.