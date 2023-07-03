«Я заплатил свою цену»: экс-чемпион мира изъявил готовность провести бой против бывшего соперника Усика 3 июля, 13:10 Уайлдер готов выйти на ринг против Джошуа (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что может отказаться от промежуточного поединка, чтобы провести бой с Энтони Джошуа.

Американец допустил возможность того, что не будет выходить в ринг с Энди Руисом, чтобы подготовиться ко встречи с бывшим соперником Александра Усика.

«Я все еще хочу драться, но если возникнет ситуация, когда мне придется отсидеться, то пусть будет так. Я сейчас в таком положении, что могу использовать возможность, либо сидеть без дела, не беспокоясь о деньгах.

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Все, что у меня есть, принадлежит мне. Так что я могу сидеть, отдыхать и делать то, что хочу. Я заплатил свою цену за то, чтобы быть боссом и жить так, как хочу", — приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее бомбардировщик рассказал, почему до сих пор не подрался с Александром Усиком.