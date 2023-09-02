«Он сдвинул ракушку». Промоутер возможного соперника Усика назвал нюанс, который делает скандальный удар Дюбуа «грязным» 2 сентября, 09:51 Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Промоутер Филиппа Хроговича, с которым в ближайшее время может подраться украинец, Калле Зауэрланд прокомментировал спорный эпизод в чемпионском поединке Усик — Дюбуа.

По словам промоутера, удар британца, который сбил чемпиона с ног в пятом раунде, был легально нанесен в туловище, однако рефери имел право назвать это ударом ниже пояса, поскольку он сдвинул ракушку Усика.

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«Удар безусловно нанесен снизу. Но это не против правил. Но вот что он совершенно точно сделал, так это сдвинул ракушку. Даже если в итоге удар завершился как что-то вроде бодипанча или низкого бодипанча, легального удара в туловище, он все равно задел раковину. И дал рефери право назвать это ударом ниже пояса. Таково мое мнение», — сказал Зауэрлянд Seconds Out.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса. Впрочем команда британца не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя жестко наехал на Александра Усика из-за высоко поднятых шорт.