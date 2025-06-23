Чемпион Украины по боксу получил ранения в результате ракетного удара России по лицею в Белгород-Днестровском

В результате удара погибли два человека. Среди раненых — чемпион Украины по боксу, сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер.

«12 раненых, девять в среднем состоянии, три в тяжелом, среди них двое 11-классников. Один из них — чемпион Украины по боксу, который также учился в этой школе», — рассказал Кипер в эфире телемарафона.

Россияне ударили по учебному заведению двумя баллистическими ракетами. В этот момент в лицее находились дети, которые пришли забрать вещи после выпускного и помочь по хозяйственным вопросам.

Двое погибших были работниками лицея — это завуч и заведующий хозяйством. Под завалами еще могут находиться люди, на месте работают все экстренные службы.

