Александр Усик получил икону от украинских военных перед боем с Дюбуа — фото
Александр Усик (Фото:Top Rank Boxing)
В четверг, 24 августа, состоялась финальная пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа перед чемпионским поединком.
Украинские защитники из пограничного пункта «Вовкулаки», которых недавно Александр Усик посетил на передовой, передали ему подарок в виде иконы.
Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что Александр Усик расписался в паспортах своих болельщиков.