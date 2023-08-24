Александр Усик получил икону от украинских военных перед боем с Дюбуа — фото

24 августа, 15:44
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Александр Усик (Фото:Top Rank Boxing)

Александр Усик (Фото:Top Rank Boxing)

В четверг, 24 августа, состоялась финальная пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа перед чемпионским поединком.

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Украинские защитники из пограничного пункта «Вовкулаки», которых недавно Александр Усик посетил на передовой, передали ему подарок в виде иконы.

Top Rank Boxing
Фото: Top Rank Boxing
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Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Александр Усик расписался в паспортах своих болельщиков.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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