Усик пригласил украинских военных на свой поединок с Джошуа

18 августа, 19:07
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинские военные смогут посетить реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа 20 августа в Джидде (Саудовская Аравии).

Приезд украинских военных на бой организовала команда Усика по просьбе боксера, сообщает PravdaTUT Lviv.

Ожидается, что повторный поединок между Усиком и Джошуа смогут посетить десять военных, с которыми украинский боксер познакомился в госпитале.

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Накануне Усик и Джошуа устроили финальную битву взглядов перед реваншем.

Перед этим украинец и британец провели открытую тренировку.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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