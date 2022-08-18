Усик пригласил украинских военных на свой поединок с Джошуа
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинские военные смогут посетить реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа 20 августа в Джидде (Саудовская Аравии).
Приезд украинских военных на бой организовала команда Усика по просьбе боксера, сообщает PravdaTUT Lviv.
Ожидается, что повторный поединок между Усиком и Джошуа смогут посетить десять военных, с которыми украинский боксер познакомился в госпитале.
Накануне Усик и Джошуа устроили финальную битву взглядов перед реваншем.
Перед этим украинец и британец провели открытую тренировку.
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