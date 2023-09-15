«Меня это ранит и злит». Денис Беринчик рассказал о желании присоединиться в ряды ВСУ 15 сентября, 08:29 Рассошко поблагодарил Беринчика за приезд на восток Украины (Фото:Руслан Розсошко via Instagram)

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик поделился тем, как стал волонтером и начал помогать украинской армии.

По словам Беринчика, профессиональная карьера боксера помешала ему присоединиться к ВСУ еще в 2014 году. Именно тогда украинец нашел себя в волонтерском деле.

«Меня это ранит и злит. Но я верю, что однажды эта украинская земля снова будет свободной, и я приду туда к себе домой.

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Многие мои друзья и спортсмены присоединились к нашей армии в 2014 году и до сих пор борются за нашу независимость и идентичность.

Я тогда не мог этого сделать из-за своей профессиональной карьеры, но у меня было большое желание как-то помочь, поэтому я нашел себя в волонтерстве — помогал армии.

Я не могу рассказать, в чем именно мы помогаем, но поверьте мне, помощи никогда не может быть много".

Боксер добавил, что его родной город в Луганской области оккупирован российскими захватчиками уже девять лет.

«Это не просто конфликт — это настоящая война, которая началась в 2014 году, а полномасштабное вторжение состоялось 24 февраля 2022-го. Мой родной город Краснодон находится в Луганской области и уже девять лет оккупирован», — сказал Беринчик, передает The Ring.

Напомним, что украинец Денис Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс в день боя Усик — Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Беринчик встречался с нашими военными на Донбассе.