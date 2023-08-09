Украинский боксер погиб накануне своего дебютного боя

9 августа, 11:26
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Никита Бабич (Фото:LuckyPunch)

Никита Бабич (Фото:LuckyPunch)

В селе Пуховка Киевской области нашли тело 18-летнего украинского боксера Никиты Бабича.

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По информации LuckyPunch, во время купания на местном озере Никиту внезапно схватила судорога, после чего он утонул.

Бабич 12 август должен был дебютировать в профессиональном боксе на вечере бокса от Top Boxing Generation в Броварах. Турнир станет первым международным боксерским событием в Украине с момента полномасштабного вторжения России.

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Ранее мы писали, что американского боксера Девина Хейни, который победил украинца Василия Ломаченко, арестовали в Голливуде по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс

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