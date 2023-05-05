Идет без поражений. Украинский боксер нокаутом одержал 15-ю победу в карьере — видео

5 мая, 14:54
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Соболь нокаутировал Дуэ в пятом раунде (Фото:Богдан Соболь via Instagram)

Соболь нокаутировал Дуэ в пятом раунде (Фото:Богдан Соболь via Instagram)

Выступающий в среднем весе украинский боксер Богдан Соболь нокаутом победил француза Гастона Дуэ в рейтинговом бою.

Поединок, регламент которого предусматривал 6-раундов, состоялся в латвийском городе Лиепая.

23-летний украинец сразу захватил инициативу и уже в первом раунде отправил француза в нокдаун.

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В четвертой трехминутке Дуэ снова побывал на помосте ринга. В пятом раунде Соболь нанес Дуэ мощный удар в печень после чего тот снова упал и рефери остановил бой.

Для украинца эта победа стала 15-й в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Деревянченко 10 июня проведет бой против бывшего чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии, не знающего поражений.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс

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