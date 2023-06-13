«Привет уже передали». Украинский боксер отправил «подарок» российским захватчикам — фото
Тарас Шелестюк (Фото:Instagram: tarasshelestyuk)
Тарас Шелестюк (19−0−1, 11 КО), выступающий в полусредней весовой категории, показал боеприпас, на котором украинские военные написали его имя.
Тарас опубликовал фото боеприпаса, который вероятно уже полетел в сторону оккупантов, в своем Instagram в stories.
«Привет оккупантам уже передали.
Спасибо всем защитникам нашей прекрасной, сильной и свободной Украины", — написал Шелестюк.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Михаил Мудрик передал «теплый привет» оккупантам.