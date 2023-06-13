«Привет уже передали». Украинский боксер отправил «подарок» российским захватчикам — фото 13 июня, 08:29 Тарас Шелестюк (Фото:Instagram: tarasshelestyuk)

Тарас Шелестюк (19−0−1, 11 КО), выступающий в полусредней весовой категории, показал боеприпас, на котором украинские военные написали его имя.

Тарас опубликовал фото боеприпаса, который вероятно уже полетел в сторону оккупантов, в своем Instagram в stories.

«Привет оккупантам уже передали.

Спасибо всем защитникам нашей прекрасной, сильной и свободной Украины", — написал Шелестюк.

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Фото: Insragram: tarasshelestyuk

Ранее сообщалось, что украинский футболист Михаил Мудрик передал «теплый привет» оккупантам.