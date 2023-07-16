Техническим нокаутом. Доминиканский боксер досрочно закончил бой против Виктора Постола — видео

16 июля, 09:03
Поделиться:
Виктор Постол проиграл третий поединок подряд (Фото:SHOWTIME boxing)

Виктор Постол проиграл третий поединок подряд (Фото:SHOWTIME boxing)

Бывший чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол проиграл доминиканцу Элвису Родригесу в поединке, который проходил в андеркарде противостояния Фрэнк Мартин — Артем Арутюнян.

В шестом раунде украинцем побывал в нокдауне, а в седьмом Родригес закончил начатое и победил Постола техническим нокаутом.

Читайте также:
«Я был слишком крутым». Ломаченко рассказал о чем сожалеет, вспомнив ошибку молодости

Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.

https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1680418508402835456

Отметим, что это третье подряд поражение украинца. В предыдущем бою Постол также проиграл техническим нокаутом Гэри Расселлу.

Видео дня

Ранее сообщалось, что другой украинский боксер Василий Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом в легком весе, проиграв Девину Хейни.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Виктор Постол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X