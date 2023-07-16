Техническим нокаутом. Доминиканский боксер досрочно закончил бой против Виктора Постола — видео 16 июля, 09:03 Виктор Постол проиграл третий поединок подряд (Фото:SHOWTIME boxing)

Бывший чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол проиграл доминиканцу Элвису Родригесу в поединке, который проходил в андеркарде противостояния Фрэнк Мартин — Артем Арутюнян.

В шестом раунде украинцем побывал в нокдауне, а в седьмом Родригес закончил начатое и победил Постола техническим нокаутом.

Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.

Отметим, что это третье подряд поражение украинца. В предыдущем бою Постол также проиграл техническим нокаутом Гэри Расселлу.

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Ранее сообщалось, что другой украинский боксер Василий Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом в легком весе, проиграв Девину Хейни.