Украинский боксер выступит под флагом другой страны на чемпионате мира, где будут соревноваться россияне и белорусы 1 мая, 11:33 Василий Чеботарь (Фото:Василий Чеботарь via Instagram)

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь выступит на чемпионате мира в Ташкенте под флагом Молдовы.

Об этом сообщает официальный сайт IBA.

К турниру были допущены российские и белорусские боксеры, из-за чего Украина приняла решение бойкотировать соревнования.

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Также турнир будут бойкотировать Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция и Новая Зеландия.

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Чеботарь будет выступать в весовой категории 75 кг и стартует на турнире поединком против австралийца Каллума Питерса.

Фото: IBA

Ранее сообщалось, что украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил передовые позиции ВСУ и пострелял по оккупантам.