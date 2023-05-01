Украинский боксер выступит под флагом другой страны на чемпионате мира, где будут соревноваться россияне и белорусы

1 мая, 11:33
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Василий Чеботарь (Фото:Василий Чеботарь via Instagram)

Василий Чеботарь (Фото:Василий Чеботарь via Instagram)

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь выступит на чемпионате мира в Ташкенте под флагом Молдовы.

Об этом сообщает официальный сайт IBA.

К турниру были допущены российские и белорусские боксеры, из-за чего Украина приняла решение бойкотировать соревнования.

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Также турнир будут бойкотировать Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция и Новая Зеландия.

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Чеботарь будет выступать в весовой категории 75 кг и стартует на турнире поединком против австралийца Каллума Питерса.

IBA
Фото: IBA

Ранее сообщалось, что украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил передовые позиции ВСУ и пострелял по оккупантам.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Молдова

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