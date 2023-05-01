Украинский боксер выступит под флагом другой страны на чемпионате мира, где будут соревноваться россияне и белорусы
Василий Чеботарь (Фото:Василий Чеботарь via Instagram)
Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь выступит на чемпионате мира в Ташкенте под флагом Молдовы.
Об этом сообщает официальный сайт IBA.
К турниру были допущены российские и белорусские боксеры, из-за чего Украина приняла решение бойкотировать соревнования.
Также турнир будут бойкотировать Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция и Новая Зеландия.
Чеботарь будет выступать в весовой категории 75 кг и стартует на турнире поединком против австралийца Каллума Питерса.
Ранее сообщалось, что украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил передовые позиции ВСУ и пострелял по оккупантам.