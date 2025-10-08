Через 16 лет после смерти отца. 17-летнего сына легендарного боксера Артуро Гатти нашли повешенным в Мексике

8 октября, 20:54
Артуро Гатти-младший также занимался боксом (Фото: Boxing News)

Артуро Гатти-младший трагически умер через 16 лет после загадочной смерти своего отца — легенды бокса Артуро Гатти.

Об этом сообщает Daily Mail.

17-летний парень был найден повешенным в квартире в Мексике, где он находился вместе с матерью Амандой Родригес. Сообщается, что его нашел мертвым сосед. Обстоятельства смерти остаются невыясненными.

Юноша также занимался боксом и должен был выступить в выставочном поединке в андеркарде боя Хуана Эстрады в Мексике. Однако его имя исчезло из списка участников без объяснений.

Его отец, Артуро Гатти, умер в 2009 году при загадочных обстоятельствах в Бразилии. Тогда полиция признала смерть насильственной. На момент трагедии Гатти-старшему было 37 лет, а его сыну — всего год.

Ранее в 46 лет умер легенда бокса Рикки Хаттон.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Мексика Смерть

