«Это был бы интересный бой для него». Непобежденный нокаутер надеется на поединок с Усиком, если победит Паркера

Британский супертяжеловес Фабио Уордли ожидает, что победа над Джозефом Паркером позволит ему подраться с Александром Усиком за титул WBO, которым владеет украинец.

Об этом сообщает Sky Sports.

Победитель боя Уордли — Паркер станет обязательным претендентом на бой с Усиком, хотя украинец может и отказаться от пояса.

Однако Уордли уверен, что Усик заинтересуется поединком с ним.

«Я думаю, что это был бы интересный бой для него. Усик — прирожденный артист в ринге и вне его, и ему точно понравилось бы драться со мной», — отметил британский боксер.

Уордли провел 19 боев, одержал 19 побед, 18 из них — нокаутом, один бой с его участием завершился вничью.

WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер Мозес Итаума отказался от боя за право подраться с Усиком.