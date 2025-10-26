«Я на вершине». Непобежденный британец бросил вызов Усику после впечатляющей победы над Паркером

Британский боксер Фабио Уордли (20−0−1, 19 КО) выразил желание провести поединок с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24−0, 15 КО).

После победы техническим нокаутом над Джозефом Паркером (36−4, 24 КО) 30-летний Уордли бросил вызов украинцу.

«Я могу сказать только одно: Усик! Усик!

Мы выбрали Джозефа Паркера. Я считаю, что я на вершине — и я это доказал. То, чего мне не хватает в опыте, я компенсирую чистой решимостью, сердцем и волей", — цитирует Уордли The Ring.

Напомним, Уордли в бою с Паркером завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Ранее WBO обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.

Мы писали, что Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.