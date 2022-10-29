«Хорошенечко с ним прибухнем». Промоутер Фьюри отреагировал на слова Усика, который назвал Тайсона алкоголиком 29 октября, 19:57 34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен отреагировал на оскорбления своего клиента украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александром Усиком.

Слова спортивного функционера приводит Boxing Social.

«Усик назвал Фьюри алкоголиком? Тайсон бросил пить и был готов драться уже в декабре. Мы действительно думали, что это произойдет, но потом Усик сказал, что не будет готов до следующего года.

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Поэтому Фьюри придется столкнуться с Чисорой. Если он победит, то организовать бой уже против Усика будет нетрудно. Я искренне верю, что Тайсон побьет его, а когда побьет, мы однозначно хорошенечко с ним прибухнем. Если что, можем и Усика с собой взять", — сказал Уоррен.

34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее Александр заявил, что Фьюри сошел с ума, согласившись на третий бой против своего соотечественника Дерека Чисоры.