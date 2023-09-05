«Я этого не понимаю»: промоутер Дюбуа унизил британца за поражение Усику 5 сентября, 16:21 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Промоутер бывшего «регулярного» чемпиона WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен недоволен тем, что его подопечный сдался в бою против Александра Усика.

Специалист заявил, что британский боксер даже не попытался продолжить бой, когда во второй раз оказался в нокдауне.

«Когда рефери остановил бой, Дюбуа упал после очень сильного джеба, на который он нарвался. Даниэль оказался на канвасе, рефери открыл счет, он поднялся и дождался отмашки. Дюбуа мог боксировать дальше, он не распластался на настиле ринга, его ноги не отказали. Я просто этого не понимаю».

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Уоррен заявил, что Дюбуа должен иметь характер, чтобы побеждать таких соперников, как Усик.

«Мы недовольны этой ситуацией. Я думаю, что и Усик, в конце концов, пожалуй, тоже недоволен этим, хотя он этого и не признает. Мы лишь хотим, чтобы они снова вышли на ринг. Кстати, если они проведут еще один бой, то Дюбуа нужно драться по-другому. Ему необходимо сжать зубы и выйти туда на войну. Вот что он должен сделать.

Это будет проверкой его характера. Я не хочу оправданий, я больше не хочу слышать эту чушь. Выйди туда и сделай — вот в чем суть. Но, возвращаясь обратно, Дюбуа выиграл бой, и это было плохое решение", — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Александр Усик признан лучшим боксером месяца после нокаута Дюбуа.

Ранее сообщалось, бывший тренер Дюбуа неожиданно встал на защиту Усика после удара ниже пояса от британца.