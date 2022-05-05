«Почему бы и нет?». Лучший боксер мира высказался о возможном бое с Усиком 5 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Сауль Альварес не исключил, что проведет бой с Александром Усиком (Фото:Сауль Альварес via Instagram)

Лидер рейтинга сильнейших боксеров, независимо от весовой категории мексиканец Сауль Альварес прокомментировал возможное проведение боя против украинского чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика.

Мексиканец заявил, что сейчас его волнует поединок с другим соперником в полутяжелом весе, однако не исключил, что в будущем может сойтись в ринге с украинцем, сообщает Fight Hub TV.



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«Многое говорят, как боксера меня это не волнует. Я буду боксировать с кем угодно, но сначала меня ждет предстоящий поединок. Как я сказал, я особо не беспокоюсь об этом. Подерусь ли я с Усиком? Почему бы и нет? Возможно», — сказал Альварес.

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Следует отметить, что 7 мая Канело проведет бой против российского боксера Дмитрия Бивола.

Ранее сообщалось, что Александр Усик принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.



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