«Я никогда не сталкивался с подобным»: бывший чемпион мира был шокирован выступлением Усика 5 июля, 17:30 Тони Беллью (Фото:Тони Беллью via Twitter)

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился воспоминаниями о своем поединке против действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Британец признался, что украинец удивил его, ведь он не давал ему и мгновения, чтобы перевести дух или изменить тактику.

«Усик больше, чем маг. Этот парень — феномен. Да, он исключителен. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Если посмотреть на судейские записки, то у него было много плохих раундов со мной, но затем он отработал свое, раскусил меня.

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С ним я не мог притаиться и отдохнуть. В седьмом раунде я был истощен. Просто его передняя нога находилась в нескольких сантиметрах от твоей.

После семи раундов я был впереди на двух судейских карточках. Потом я распластался на канвасе? Нет, на самом деле я пролежал семь секунд", — сказал Беллью в интервью Карлу Фрочу.



Напомним, в 2018 году Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что непобежденный американец назвал боксера, который победит Усика.