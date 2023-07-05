«Я никогда не сталкивался с подобным»: бывший чемпион мира был шокирован выступлением Усика
Тони Беллью (Фото:Тони Беллью via Twitter)
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился воспоминаниями о своем поединке против действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика.
Британец признался, что украинец удивил его, ведь он не давал ему и мгновения, чтобы перевести дух или изменить тактику.
«Усик больше, чем маг. Этот парень — феномен. Да, он исключителен. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Если посмотреть на судейские записки, то у него было много плохих раундов со мной, но затем он отработал свое, раскусил меня.
С ним я не мог притаиться и отдохнуть. В седьмом раунде я был истощен. Просто его передняя нога находилась в нескольких сантиметрах от твоей.
После семи раундов я был впереди на двух судейских карточках. Потом я распластался на канвасе? Нет, на самом деле я пролежал семь секунд", — сказал Беллью в интервью Карлу Фрочу.
Напомним, в 2018 году Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.
Ранее сообщалось, что непобежденный американец назвал боксера, который победит Усика.