«Рефери спас мне жизнь». Британский боксер признался, что его бой с Усиком мог завершиться трагично 7 сентября, 11:27 Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде (Фото:K2 Promotions через Facebook)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью вспомнил поединок против Александра Усика, в котором украинец победил в восьмом раунде.

В интервью Safe Betting Sites Белью признался, что благодарен рефери, который остановил бой после того, как он оказался на канвасе после удара украинца.

«Я поднялся после шести или семи секунд, и они могли позволить мне драться, если бы захотели, но я был не в состоянии продолжать бой. Я этого хотел, но, конечно же, мне не стоило драться дальше.

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Я искренне благодарен рефери, потому что он спас мне жизнь. Наибольший вред наносит удар, к которому ты не готов", — сказал Белью.

Ранее хорватский непобежденный боксер Филип Хргович заявил, что собирается отобрать чемпионские пояса у Александра Усика.