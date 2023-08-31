«Он был свернут и дрожал, как лист». Промоутер Дюбуа не может смириться с триумфом Александра Усика 31 августа, 15:32 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не поднялся бы после удара Дюбуа в пятом раунде, если бы рефери начал отсчет.

По словам Ворена, удар Дюбуа был настолько жестоким, что украинец был свернут и дрожал, как лист.

«Сейчас люди говорят, что Усик поднялся бы, если бы подсчет начался, но я не понимаю, как они могут быть в этом настолько уверены. Он был свернут и дрожал, как лист, такой была жестокость удара», — сказал Уоррен, передает Boxing Scene.

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Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был «чистым» и собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее американский тренер Тедди Атлас заявил, что готов поставить ставку на то, что Усик поднялся бы после удара Дюбуа, если бы рефери начал считать до десяти.