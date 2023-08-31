«Ставлю на это все деньги». Известный тренер вынес вердикт «нокаутирующему» удару Дюбуа, который заставил Усика корчиться от боли 31 августа, 10:36 Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал скандальный эпизод в чемпионском поединке Усик — Дюбуа.

По словам Атласа, он убежден, что украинский чемпион точно бы поднялся после коварного удара Дюбуа, если бы рефери начал отсчет. Тренер заявил, что готов поставить на это ставку.

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«Я понимаю лагерь Дюбуа. Они пытаются произвести хорошее впечатление и говорят: «Нас просто ограбили и лишили звания чемпиона мира, потому что Усик лежал на канвасе. Наш парень победил нокаутом». Я понимаю эту точку зрения.

Это был удар ниже пояса, но давайте представим, что рефери внезапно решил, что удар был достаточно высок, и сказал: «Если ты не поднимешься сейчас, я открою счет».

Даже если бы рефери не считал, что удар был ниже пояса, это свидетельствует лишь о том, что он открыл счет. Это во-первых. Во-вторых, я поставлю свои деньги на то, и это только мое мнение, что Усик бы поднялся после удара", — сказал Атлас, передает THE FIGHT with Teddy Atlas.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса. Впрочем команда британца не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

Ранее Тедди Атлас набросился на судью боя с Дюбуа, усомнившись в его честности.