«Думали, что ты выиграл». В команде Усика сомневались в победе над Чисорой
Усик победил Чисору в 2020 году (Фото: twitter.com/matchroomboxing)
Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36−13, 23 КО) рассказал, почему он проиграл Александру Усику (23−0, 14 КО) в очном бою.
Встречу с британцем в 2020 году называли «настоящим тестом» в супертяжелом весе для украинца, поскольку абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории ранее провел в хевивейте лишь один бой, одолев американца Чезза Уизерспуна.
Впрочем, пять лет назад Усик смог победить Чисору единогласным решением судей.
Недавно Дерек объяснил причины поражения от Александра. А также рассказал о том, как в команде Усика думали, что украинец проиграл бой.
«Я должен был выиграть тот бой, если бы на арене были люди [присутствие болельщиков было запрещено из-за пандемии COVID-19]. Я дрался с Усиком в тишине. Если бы я имел людей, которые меня заводят, то мог бы выиграть.
Мы планировали выиграть 7 раундов, во время боя мы выиграли 6, хоть наши и были близкими. Даже его менеджер подошел ко мне и сказал: Мы думали, что ты выиграл", — сказал для talkSPORT Чисора.
Отметим, что 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли пройдет второй бой между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).
Первый поединок между ними состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.
