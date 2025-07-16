«Думали, что ты выиграл». В команде Усика сомневались в победе над Чисорой

Встречу с британцем в 2020 году называли «настоящим тестом» в супертяжелом весе для украинца, поскольку абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории ранее провел в хевивейте лишь один бой, одолев американца Чезза Уизерспуна.

Впрочем, пять лет назад Усик смог победить Чисору единогласным решением судей.

Недавно Дерек объяснил причины поражения от Александра. А также рассказал о том, как в команде Усика думали, что украинец проиграл бой.

«Я должен был выиграть тот бой, если бы на арене были люди [присутствие болельщиков было запрещено из-за пандемии COVID-19]. Я дрался с Усиком в тишине. Если бы я имел людей, которые меня заводят, то мог бы выиграть.

Мы планировали выиграть 7 раундов, во время боя мы выиграли 6, хоть наши и были близкими. Даже его менеджер подошел ко мне и сказал: Мы думали, что ты выиграл", — сказал для talkSPORT Чисора.

Отметим, что 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли пройдет второй бой между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Первый поединок между ними состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

