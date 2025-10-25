«Не вижу больше никого». Чисора назвал двух боксеров, которые способны победить Усика

25 октября, 17:46
Дерек Чисора (Фото: Reuters/Craig Brough)

Дерек Чисора (Фото: Reuters/Craig Brough)

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36−13, 23 КО) считает, что только два современных боксера могут одолеть абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24−0, 15 КО).

По мнению Чисоры, кроме него самого составить конкуренцию украинцу может немец Агит Кабайел (26−0, 18 КО), который владеет временным титулом по версии WBC.

«Я знаю, как действует и работает Усик. Должен немного похвастаться, но я не вижу больше никого, кроме себя, кто может победить его. И еще Кабайел.

Думаю, мы единственные бойцы, которые действительно могут победить Александра", — сказал Чисора в интервью Sun Sport.

Напомним, Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года, тогда украинец победил единогласным решением судей.

Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира.

Ранее в команде Александра рассказали, кто будет следующим соперником украинца.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Александр Усик Дерек Чисора Агит Кабайел

