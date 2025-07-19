Олимпийский чемпион 2024 года Александр Хижняк поделился ожиданиями от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

По мнению 29-летнего боксера, Усик уверенно выиграет бой в Лондоне.

«Я даже не сомневаюсь, что Александр победит. Не хочу ничего говорить наперед, но мои личные ощущения говорят: победа будет досрочная или по очкам. Другого варианта я даже не представляю.

Усик доказал, что ровно сколько он этого хочет — ровно столько у него это и получается. Я вижу то, насколько уверенно он принимает решения и идет к новой цели, которую ставит. Я вижу, как классно у него это получается. Конечно, для меня он — пример", — цитирует Хижняка Чемпион.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе.

Дюбуа — 27 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и два поражения. Действующий чемпион мира по версии IBF.

Ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри назвал победителя реванша Усик — Дюбуа.