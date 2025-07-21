«Миссия выполнена». Усик обратился к болельщикам после впечатляющей победы над Дюбуа
Александр Усик (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик подвел итоги исторического поединка с британцем Даниэлем Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал абсолютное чемпионство, нокаутировав Дюбуа в пятом раунде.
«Спасибо за вашу поддержку. Какая невероятная ночь — трехкратный абсолютный чемпион. Миссия выполнена», — написал Усик в Instagram.
На нашем сайте можно посмотреть видео эффектного нокаута, который принес Усику победу.
Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя и все выиграл, 15 нокаутом.
В 2012 году Александр стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг.
Сообщалось, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.