«Миссия выполнена». Усик обратился к болельщикам после впечатляющей победы над Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик подвел итоги исторического поединка с британцем Даниэлем Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал абсолютное чемпионство, нокаутировав Дюбуа в пятом раунде.

«Спасибо за вашу поддержку. Какая невероятная ночь — трехкратный абсолютный чемпион. Миссия выполнена», — написал Усик в Instagram.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя и все выиграл, 15 нокаутом.

В 2012 году Александр стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг.

Сообщалось, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.