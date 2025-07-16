Бывший чемпион мира считает, что у британца абсолютно нет шанса на победу.

«Для Усика мощь и габариты не имеет значения. Он в целом хороший боксер, который знает, как использовать свои руки. Он будет бить тебя ударами, которые ты не увидишь.

Затем он продолжит выбрасывать удары, так что если бой продлится 12 раундов, то я поставлю на победу Усика, потому что Дюбуа все время будет пытаться попасть по нему наугад. Поэтому я не даю Дюбуа никаких шансов. Извините", — сказал Хан для British Boxing News.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оригинально бросил вызов победителю реванша в Лондоне.